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"التعليم" تبدأ قبول الاعتذارات لغير الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية

الأحد، 25 مارس 2018 09:39 م
"التعليم" تبدأ قبول الاعتذارات لغير الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم ورئيس الامتحانات





كتب محمود طه حسين
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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقعها الرسمى للذين لا يرغبون في المشاركة فى أعمال لجان امتحان الثانوية العامة الاعتذار، حيث يمكن لغير الراغبين فى عدم المشاركة الدخول على الرابط التالى للتسجيل.

وحددت وزارة التربية والتعليم، عدة أسباب للاعتذار على رأسها المرض ويشترط خضوع المعلم لقومسيون طبى حديث مدون به "يعفى من أعمال الامتحانات وجود طفل رضيع " سنتان" بالنسبة للمعلمة و سفر الزوج أو الزوجة وفاة الزوج أو الزوجة وعمل الزوج بمناطق نائية ورعاية طفل معاق وندب الزوج أو الزوجة لأعمال الامتحانات العامة".

وللتسجيل على موقع الوزارة يرجى الضغط على الرابط التالى:

http://thanwya.emis.gov.eg/teachno/


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