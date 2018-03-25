شاهد صورة بطاقة التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018







كتب أحمد سامح

عرض الإعلامى أحمد موسى، بطاقة التصويت فى الانتخابات الرئاسية مصر 2018، المقرر انطلاقها فى الداخل، غداً الاثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

وسرد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بدء من دخول اللجنة واختيار المرشح المرغوب، ووضع ورقة الانتخاب فى صناديق الاقتراع، مضيفاً: "اختار اللى انت عاوزه ولكن الأهم هو اختيارك لمصر ونزولك لمصر، لأن نزولك عشان بلدنا".