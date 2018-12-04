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"محطة الطاقة النووية الأولى بالضبعة" محاضرة متخصصة بكنيسة القديس كيرلس

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:52 ص
"محطة الطاقة النووية الأولى بالضبعة" محاضرة متخصصة بكنيسة القديس كيرلس جانب من المحاضرة
وائل ربيعى
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نظمت اليوم لجنة المواطنة الكاثوليكية، محاضرة بعنوان "محطة الطاقة النووية الاولى بالضبعة"، بكنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، بدأت بترحيب واستقبال من الأب رفيق جريش، راعى الكنيسة ومسئول عن جريدة حامل الرسالة، وذلك تحت إدارة وترأس الدكتور حلمى نمنم وزير الثقافة السابق.

القى الندوة الدكتور المهندس ماهر عزيز، استشارى الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمى، وتناولت المحاضرة فوائد الطاقة النووية لمصر وأهميتها لإنتاج الكهرباء، وذلك لعدم كفاية الطاقة البديلة، وقد تلى المحاضرة الاحتفال بالقديسة بـ"ربارة" بحضور العديد من الاشخاص.

 


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الطاقة النووية

القديس كيرلس

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