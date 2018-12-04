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تكريم أئمة الاوقاف المصرية لجهدهم فى الحملة الاخلاقية "رسول الانسانية" بالبرازيل

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:11 ص
تكريم أئمة الاوقاف المصرية لجهدهم فى الحملة الاخلاقية "رسول الانسانية" بالبرازيل تكريم أئمة الاوقاف المصرية لجهدهم فى الحملة الاخلاقية
كتب إسماعيل رفعت
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كرمت المؤسسات الاسلامية ائمة وزارة الاوقاف المصرية، لمشاركتهم فى الحملة الأخلاقية "رسول الانسانية" بالبرازيل.
 
وأقامت الحملة فعالياتها الدينية فى مسجد خالد بن الوليد بمنطقة سان ميجيل بمدينة ساو باولو البرازيلية.
 
و شارك فى هذا الاحتفال عدد كبير من المشايخ والعلماء والدعاة ورؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية  وحشود من أبناء الجالية الإسلامية والعربية فى البرازيل.
 
و استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم ألقيت عدة كلمات لكل من اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل والبعثة الدينية المصرية ولسفارة مصر.
 
و ألقى سماحة المفتي الشيخ زيد بكار زكريا مفتي عكار بلبنان كلمة في هذا الاحتفال تحدث فيها عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته، وحاجتنا إلى التخلق بأخلاقه، وفي الختام تم تكريم بعض مشايخ البعثة الدينية المصرية من قبل اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذين ستنتهي بعثتهم خلال الأيام القادمة.

 


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رسول الانسانية

تكريمات




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