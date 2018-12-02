وزيرا الأوقاف والاتصالات يتفقان على تدريب الأئمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات

فى إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي ضوء سعي وزارة الأوقاف للتحول الرقمى بشكل كامل والمضى قدما نحو تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات تدريبا متقدما فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

اتفق وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الأحد مع الدكتور مهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التعاون لتطوير وتحديث منظومة العمل بوزارة الأوقاف، مشيدا بالجهود المبذولة للتعاون البالغ بين الوزارتين.

وأكد وزير الاتصالات مواصلة التعاون المشترك للمضى قدما نحو خطى جديدة فى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والميكنى.

ووجه وزير الأوقاف الشكر لوزير الاتصالات، لما قامت به الوزارة من إسهام كبير في مجال حصر الأوقاف وتطوير منظومة العمل بهيئة الأوقاف المصرية.

وأكد أن وزارة الأوقاف تمضي قدما نحو التحول الرقمي الكامل وهو جانب طموح ، موضحا أن الوزارة تمكنت من حصر جميع أملاك الأوقاف ورفعها وتطبيقها مساحيا على أرض الواقع ، ونحن على ثقة كاملة بأن المستقبل القريب سيخرج عملا تاريخيًّا عظيمًا غير مسبوق في توثيق الأوقاف المصرية والتحول الرقمي الكامل بها .

وأضاف، الوزير، حسب بيان صحفى، أن وزارة الأوقاف تسعى للتحول الرقمي الكامل في كل مفاصل العمل بالوزارة ، وتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات تدريبا متقدما في مجال تكنولوجيا المعلومات والنشر الإلكتروني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي ، بحيث يتم تدريب عدد (20) إماما وواعظة شهريا بأكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات على أيدي متخصصين من وزارة الاتصالات بداية من شهر يناير القادم 2019م .

وأكد أن الوزارة سوف تعمل بجهد متواصل مع وزارة الاتصالات للتحول الرقمي لننتقل إلى التحول الحضاري معنى ومبنى في العاصمة الإدارية الجديدة وستنتقل مصر إلى الأفضل.