video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دعوى قضائية بإلزام الحكومة بترقيم وترخيص التوك توك

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:57 ص
دعوى قضائية بإلزام الحكومة بترقيم وترخيص التوك توك توك توك-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
أقام أيمن محفوظ المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الحكومه بترقيم وترخيص التوك توك.
 
ذكرت الدعوى التى اختصمت وزير التنميه المحليه، وحملت رقم12460 قضائية، أن ظهور التوك توك ساعد فى انتشار الجرائم الغريبة والمروعة للمجتمع، وخاصه أنه مركبة قد يستحيل معرفه قائدها لأنها غير مرقمة أو مرخصة، فيسهل هروب الجاني من العقوبة، ما يشجع على ارتكاب الجريمة، وكذلك سهوله التصرف في المركبه بالبيع، يشجع على السرقة للمركبة التي قد تصل إلى القتل من أجل الحصول على المركبه من قائدها .
 
وأشارت الدعوى، إلى أن التوك توك، أنتج مشاكل اجتماعية ونفسية، وهدم مهنا كثيرة، لجأ أصحابها لقيادة التوك توك، فضلا عن مشاكل المرور، ومشاكل أخرى كثيرة .
 
وشددت الدعوى، على أنه لا حل للخروج من إمبرطورية التوك توك إلا بالقانون، وتقنين وترقيم وتراخيص لتلك المركبة، وأن يكون الترخيص إجباريا وإلزاميا على كل الأحياء، وعمل ضوابط لقائديه ومسارات محددة، حماية لمجتمعنا، وحفاظا على شبابنا، وذلك بإجراءت سوف تدر دخلا للأحياء يساعد في تطويرها وتجميلها، وفقا لإجراءت تحددها الجهة الإدارية، وفق رؤية شاملة، للخروج من تلك الأزمة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تأمر بتشريح جثة صيدلى قتل فى مشاجرة مع سائقى توك توك بـ 6 أكتوبر

فتاة تتهم سائق توك توك بالتحرش بها فى حلوان

حبس عاطلين متهمين بالشروع فى سرقة "توك توك" بالحوامدية

مجلس الدولة

ترخيص التوكتوك

الحوادث

الحكومة




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة