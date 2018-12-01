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النائب العام يأمر بإحالة 11 متهما فى حادث كنيسة مارمينا للمحاكمة الجنائية

السبت، 01 ديسمبر 2018 04:37 م
النائب العام يأمر بإحالة 11 متهما فى حادث كنيسة مارمينا للمحاكمة الجنائية المستشار نبيل صادق
كتب إبراهيم قاسم
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أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 متهما للمحاكمة الجنائية فى قضية "كنيسة مارمينا بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية التى حملت رقم 1307 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، تورط فى العديد من العمليات الإرهابية، أبرزها الهجوم على ميكروباص حلوان،  النيابة للمتهم اتهامات بالقتل العمد والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار، تنفيذا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز سلاح آلى وذخائر مما تستعمل عليهوحيازة قنابل بقصد استخدامها فى أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع فى استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لإرتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

 

 

 


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