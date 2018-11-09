إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بوادى النطرون

كتب فريق المحافظات

أصيب 13 شخصا بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بوادى النطرون.

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى "القاهرة-الإسكندرية" أمام ك 128 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

أسفر الحادث عن إصابه 13 شخصا بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد وادي النطرون لتلقى العلاج، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.