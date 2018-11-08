مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة إن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الأكثر أمانا والأقل تكلفة على مستوى العالم ولا خوف عليها من الطرق البديلة وذلك بفضل كونها تنتهج سياسات تسويقية مرنة ساعدت على اجتذاب كثير من السفن العملاقة والخطوط الملاحية العالمية لافتا إلى تجهيز الممر الملاحي بأحدث العلامات والشمندورات الملاحية ووسائل تأمين السفن.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، فى بيان له، إن العمل يجري في المنطقة على قدم وساق من أجل إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر قاطرة التنمية وأمل مصر ،حيث تم الانتهاء من مباحثات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد على مساحة 5 كيلو متر مربع وذلك لتكون مركزا محوريا للروس للتصدير للأسواق المحلية والدولية وذلك لانخفاض تكلفة النقل، بالإضافة إلى المشروعات الموجودة حالياً بالمنطقة وعددها 146 مشروع منهم مستثمرين كبار محليين كالسويدي وأبو العينين وفريد خميس ودوليين مثل البافارية الألمانية في شرق بورسعيد،علاوة على أننا بدأنا في التعاقد على تشغيل الأرصفة الجديدة مع شركة" سيسكو ترانس "وتم التعاقد مع شركة تويوتا لإنشاء مركز لتوزيع السيارات في إفريقيا،وحاليا ننتهي من المفاوضات مع PSA وCMA للعمل فى شرق بورسعيد وذلك لأهمية هاتان الشركتان مما يعمل على استقدام الخطوط الملاحية العالمية ومن ثم عبور عدد إضافي من السفن العالمية فى قناة السويس مما يساهم في رفع إيرادات القناة والدخل القومى.

وأكد الفريق مميش على أهمية هذه المشروعات التى ستوفر فرص عمالة كثيرة وأن المنطقة تعمل على خلق مجتمعات متكاملة بالتوازي مع إقامة هذه المشروعات بما يساعد على الاستدامة وهو ما يتفق مع اتجاه الدولة والحكومة، مضيفاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى متابع لما يجري في المنطقة وتطورات العمل ووجه تعليمات بتصنيع 100 مركب صيد بعد الانتهاء من 12 مركب تم تصنيعها وتشغيلها فى البحر الأحمر وذلك للحفاظ على مهنة الصيد وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المهنة وزيادة الثروة السمكية والقضاء على الهجرة غير الشرعية.