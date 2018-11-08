برايان هوك: أوقفنا صادرات النفط الإيرانية دون ارتفاع الأسعار

رويترز

أعلن الممثل الأمريكى الخاص بإيران برايان هوك ، أن الولايات المتحدة نجحت فى ممارسة الضغوط القصوى على إيران عبر العقوبات، دون السماح بزيادة أسعار النفط.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الأربعاء، عن هوك فى إفادة بواشنطن قوله :" إن استراتيجية الضغوط القصوى ستطبق أيضا على الحسابات الخاصة المودعة فيها إيرادات النفط الإيرانية".

وأضاف الممثل الأمريكى الخاص بإيران أن الزيادة المتوقعة فى المعروض النفطى عام 2019 ستساعد الولايات المتحدة على أن تطلب من الدول تقليص وارداتها من الخام الإيرانى على نحو أكبر.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران الإثنين الماضى حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعى النفط والمصارف.

وبموجب العقوبات سيتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية فى حال قررت المضى قدما بشراء النفط الإيرانى أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.