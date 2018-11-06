صور.. إقبال على جناح الشركات المصرية فى معرض الصين للواردات

رسالة شنغهاى - رباب فتحى

قال محمود صفوت، مدير قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية فى هيئة تنمية الصادرات بقسم المعارض الخارجية، إن 26 شركة مصرية فى مجال الحاصلات الزراعية شاركت فى جناح "صنع فى مصر" ضمن فاعليات معرض الصين الدولى للواردات والذى شاركت فيه 170 دولة وأكثر من 3600 شركة.



الإقبال على الجناح المصرى

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الجناح والذى تبلغ مساحته 346 متر مربع، ركز على عرض المنتجات التى ربما تلقى رواجا بين الصينيين مثل الموالح (البرتقال والليمون) والبلح والرمان وغيرها. كما عرضت بعض شركات الصناعات الغذائية منتجات مثل الخضار المجمد.



واعتبر محمود أن المعرض فرصة جيدة لجس نبض السوق الصينى حيث كان هناك إقبال على البلح والموالح، موضحا أن المعرض لا يزال فى أيامه الأولى ويبدو أن التفاعل سيكون كبيرا.



المعروضات المصرية



وأضاف أن معرض الصين الدولى للواردات يشجع المستثمرين الصينيين على الاستيراد من الخارج حيث يسعى الصينيون الآن لتعزيز هذه الثقافة لإحداث فائض تجارى ومن ثم يكون هناك توازن بين الصادرات والواردات.

ولفت إلى أن الصين تريد التركيز الآن على قطاعات التكنولوجيا والصناعات الحديثة فى الوقت الذى زادت فيه كلفة العمالة الصينية وبات من الأرخص استيراد بعض المنتجات من الخارج.



توافد زوار على جناح مصر

ومن جانبه، قال محمد حجاج، مدير تصدير فى إحدى الشركات المشاركة فى معرض شنغهاى إن الصين من الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية خاصة التمر.

وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك تصدير بالفعل للصين ولكن هناك إمكانية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، موضحا أن المعرض فرصة ليتعرف المستثمر الصينى على يعمل على المنتجات المصرية بشكل مباشر.

أما محمد عبد الوهاب، مدير عام تصدير إحدى الشركات المشاركة فى المعرض، قال إن العلاقات الثنائية بين مصر والصين شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الماضية فى مجالات كثيرة معتبرا أن المعرض أتاح لكل من الشركات المصرية والصينية الفرصة للتواصل المباشر والتعرف على ما يحتاجه كل جانب من الآخر.

وأضاف أن شركات مصرية أخرى يمكن أن تشارك العام المقبل.