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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:11 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 13231 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 12731 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1712 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
 
 
 

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أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 4-11-2018

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