البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 13231 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 12731 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1712 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
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