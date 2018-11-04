ضبط 61 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 66750 ألف جنيه غرامات بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.

أسفرت جهودها عن ضبط 61 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 259 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 191 مخالفة انتظار خاطيء وضبط 3 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 885 مخالفة مقابل تحصيل 66750 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور