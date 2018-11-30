5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومن المتوقع عرضه على الجلسة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز تفاصيل القانون والحالات التى سيشملها القانون والمدة الزمنية التى سيطبق فيها:

1- القانون سيطبق لمدة 10 شهور وفقًا لموافقة اللجنة عليه.

2- هناك العديد من الحالات التى لن يشملها التصالح وهى:

المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية.

التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى.

تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

البناء على الأراضى الزراعية فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقًا للتصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو عام 2017.

3- تعفي الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من تطبيق القانون.

4- قيمة المخالفة تتم بناء على تحديد سعر المتر المسطح، 800 جنيه بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6، و500 جنيه بمدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المبانى الواقعة بنطاق القرى.

5-30% من إيرادات هذه المخالفات يؤول لإصلاح البنية التحتية.