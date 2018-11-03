صور.. أسقف سوهاج: مرتكبو حادث المنيا أشرار ولا ينتمون لأى دين من الأديان

سوهاج محمود مقبول

قال الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة والمنشأة أن ما حدث لن يؤثر علينا وأن من قاموا بهذا الفعل ليسوا بشرا ولا ينتمون إلى أي دين من الأديان، وهم لا قلب لهم ولا عاطفة لهم، هم ناس أشرار بعيدين كل البعد عن الله تجردوا من العاطفة ومن المحبة وأننا نصلى من أجلهم من أجل هدايتهم وعودتهم إلى طريق الصواب.

وأضاف أن هؤلاء الأشرار يعلمون مجرميهم أنهم إن قتلوا الأقباط والوطنيين والقوات فإنهم سوف يدخلون الجنة، هذا لن يحدث أبدا لأن الله لن ينسى دماء أبنائه الغالية الذين قال لهم عيشوا وتمتعوا بالحياة والإنسان يبحث عن الحياة وليس الموت.

وأكد نيافة الأنبا باخوم "أننا سنظل دائما ندعو إلى السلام وحرمة الدم والحفاظ على الإنسانية وإننى أشكر كافة القيادات الأمنية المتواجدة معنا ونشكر لله عودة أبنائنا سالمين وأننا نتابع عن قرب حالة المصابين الأربعة وهناك اتصال مستمر من قبل البابا تواضروس للإطمئنان على حالة المصابين وحالة الناجين".