التنظيم المتميز لـ" منتدى شباب العالم 2018 " يبهر اليابانيين.. اعرف التفاصيل

كتب محمد مصطفى

أشادت المنظمة اليابانية للشباب من أجل الاستدامة، بالتنظيم المتميز لمنتدى شباب العالم 2018، الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مساء اليوم السبت، وتمتد جلسات منتدى شباب العالم على مدار 4 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

ونشر الحساب الخاص بالمنظمة صور خلال رحلة شباب فرعها فى نيويورك الأمريكية المشاركين فى منتدى شباب العالم 2018، وأبدوا انبهارهم بوجود شعار المنتدى فى كل مكان من أول مقاعد الطائرة حتى سلم النزول ومطار شرم الشيخ إلى الأتوبيسات والسيارات التى أقلتهم لفنادق الإقامة.



المنظمة اليابانية على تويتر

وقالت المنظمة على تويتر، " منتدى شباب العالم، الذي سيعقده الشباب من جميع أنحاء العالم فى مصر، لقد وصل فرع Kato of the Jyps New York إلى مكان الحدث اليوم، وقد ظهر شعار المنتدى فى تصميم كل من الطائرة والحافلة والمطار وكل شىء".



شعار منتدى شباب العالم داخل الطائرات



شعار المنتدى على سلم الطائرة



بوابات مطار شرم الشيخ

يذكر أن رسالة منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية هذا العام، المقرر عقده خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، تهدف إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية التى تسعى لتأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى وهى: "نحن أحفاد الفراعنة، حضارتنا الفرعونية ممزوجة بالفلسفة اليونانية الرومانية، أثرتنا الثقافة القبطية، عززتنا الطقوس الإسلامية، انتشار اللغة العربية أحدث ثورة فى أدبنا، نحتضن عادات البحر المتوسط ونقع فى قارة أفريقيا وننتمى إلى دول حوض النيل".

ومنتدى شباب العالم 2018، يتضمن فى جلساته النقاشية الثرية التى يناقشها أيام الأحد والاثنين من الأسبوع الجارى، جدول جلسات غنى بالمواضيع المهمة، وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمى للمنتدى، حيث شمل الجدول 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق عقد المنتدى.