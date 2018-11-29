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الأمم المتحدة: التغير المناخى قضية عالمية حدث إخفاق فى التعامل معها

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:15 ص
الأمم المتحدة: التغير المناخى قضية عالمية حدث إخفاق فى التعامل معها أنطونيو جوتيريس السكرتير العام للأمم المتحدة
نيويورك /أ ش أ/
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قال السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس"، إن ظاهرة التغير المناخى تعد قضية عالمية، إلا أنه حدث إخفاق فى التعامل معها.

وحذر جوتيريش -فى مقابلة خاصة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أذاعها اليوم الخميس- من أن تصاعد النزعات القومية فى جميع أرجاء العالم قلل من الإرادة السياسية لبعض الدول فى العمل بشكل جماعي؛ من أجل التصدى لظاهرة الاحتباس الحراري، وحث جميع القادة السياسيين على أن تكون ظاهرة التغير المناخى من الأولويات.

وقال جوتيريش إن الإرادة السياسية اليوم ليست مرتفعة كما يجب أن تكون..مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا هامًا وتاريخيًا وهو اتفاق باريس للمناخ، إلا أن عددًا من الدول لم تؤد ما تعهدت به فى هذا الاتفاق، كما أن ما تم التعهد به ليس كافيًا لأنه سيؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة فى نهاية القرن والذى يعد كارثة كلية.

 


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التغير المناخى

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أنطونيو جوتيريس




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