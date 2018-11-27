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نيابة الرمل بالإسكندرية تجدد حبس متهم 15 يوما لقتله سائق توك توك

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:09 م
نيابة الرمل بالإسكندرية تجدد حبس متهم 15 يوما لقتله سائق توك توك حبس
الإسكندرية أسماء على بدر
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جددت نيابة الرمل بالإسكندرية حبس سائق توك توك 15 يوما لقتله آخر بموقف ميكروباصات لخلافات مالية واعتدى عليه بسلاح أبيض أودى بحياته، مع التجديد له فى موعده عقب انتهاء مده الحبس الاحتياطي.
 
يذكر أنه نجحت مباحث الإسكندرية فى ضبط المتهم بقتل سائق توك توك بمطواه، وأسفرت التحريات أن مرتكب الجريمة هو سائق آخر وطعنه بالمطواه لوجود خلافات بينهما.
 
البداية تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من مستشفى سموحه الجامعى بوصول عبدالله . س . م -  22 سنة- سائق مركبة توك توك - ومقيم بدائرة القسم ( مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثراً بإصابته ) .. على الفور إنتقلت مباحث القسم وبسؤال والده السيد . م . أ - 60 سنة - بالمعاش - ومقيم بذات العنوان - قرر بحدوث مشاجرة بين نجله المذكور ومحمد . و . س - 19  سنة سائق مركبة توك توك - ومقيم بذات المنطقة (سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا " هتك عرض ، ضرب " ) ، لوجود خلافات مالية بينهما ، تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن ( مطواه ) محدثاً إصابته التى أودت بحياته .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمحل إقامتهم والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل إختبائه بها حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .
 
وتءم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
 
 

 


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