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CIB: مباحثات مع المالية بشأن الصياغة النهائية للائحة قانون ضريبة الدخل

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:35 ص
CIB: مباحثات مع المالية بشأن الصياغة النهائية للائحة قانون ضريبة الدخل البورصة - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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قال البنك التجارى الدولى، إن هناك قناة اتصال مفتوحة بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
 
وأضاف البنك، أن هناك مباحثات ومقترحات بشأن الصياغة النهائية للائحة التنفيذية والوقوف على آلية تنفيذ هذا القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها سيقوم البنك بدراسة هذا التعديل وأثره على القوائم المالية.
 
جاء ذلك فى بيان للبورصة رداً على استفسارها بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وبيان مدى تأثير الضريبة المقترحة، والتى تسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى على نتائج أعمال البنك.
 
 

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