مزارع بعد صعق مواشيه بسبب الأمطار بالشرقية: أطالب المحافظ بالتعويض

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عبر أهالى قرية هربيط مركز أبو كبير محافظة الشرقية عن خوفهم بعد أن صعقت الكهرباء مواشى أحد المزارعين ونجاة صاحبها بأعجوبة من موت محقق بسبب هطول الأمطار بغزارة والتزم الأهالى منازلهم خوفا من أن يكون مصيرهم صعق كهربائى عن طريق أعمدة الإنارة بشوارع القرية مثلما حدث للمواشى.

وقال محمود يوسف على ظلام 65 سنة، بعد هطول الأمطار بغزارة عدت من الحقل ومعى مواشى وعندما اتجهت إلى منزلى بجوار الوحدة البيطرية بهربيط تفاجأت بشرر غزير يتساقط من عمود الكهرباء المجاور للوحدة البيطرية واجتذب المواشى وكاد يجتذبنى لولا عناية الله التى أنقذتنى من موت محقق أنا والأطفال الذين كانوا يمرون بجوار هذا العمود.

أضاف جمال ضلام ابن عم صاحب المواشى لـ"اليوم السابع" أن أهالى القرية تقدموا بالشكوى لرئاسة مركز أبو كبير وشركة الكهرباء بعمل صيانة للأعمدة التى تنير الشوارع دون أى جدوى تذكر وكلما جاء فصل الشتاء نسير بالشوارع ونحن فى حذر شديد خوفا من صعق الكهرباء.

وأشار إلى أن صاحب المواشى فقد جاموسة وبقرة يتخطى ثمنهما ال60 ألف جنيه رغم أنه لا يملك من حطام الدنيا إلا هاتين الماشيتين يخرج بهما صباحا إلى الحقل ويعود بهم مساء، مضيفا أنه قام بتحرير محضر رقم 9370 لينة 2018 إدارى مركز شرطة أبو كبير.

وطالب شركة الكهرباء والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بصرف قيمة المواشى التى يتم صعقها بالكهرباء حيث تجاوز ثمنها 60 ألف جنيه وهم إجمالى ما يملك هو وعائلته وعمل صيانة فورية لأعمدة الكهرباء المتواجدة بالقرية.