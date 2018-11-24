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تعرف على 5 أدلة استندت عليها النيابة فى إحالة قضية طالب الرحاب لـ"الجنايات"

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:00 ص
تعرف على 5 أدلة استندت عليها النيابة فى إحالة قضية طالب الرحاب لـ"الجنايات" المتهمين بقتل طالب الرحاب- ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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مع إنطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب ،اليوم السبت ، أستندت النيابة العامة على 5 أدلة فى قرار إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات ، رصدها  "اليوم السابع "  على النحو التالى ، اعترافات المتهمين تفصيليا بارتكاب الجريمة ، تفريغ كاميرات المراقبة ، تحريات المباحث وشهادة الشهود ،  تقرير شبكة الاتصال الخاصة بهاتف المجنى عليه .

وكان المستشارنبيل أحمد صادق النائب العام ،  أمربإحالة كلا من "  أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ، ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" و باسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة  سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات  ،لأنهم في 19 أغسطس الماضي ،  بدائرة قسم الشروق قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد  ، طالب بالجامعة البريطانية ، عمدا مع سبق الإصراروالترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول بمدينة الرحاب ، وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة .

 

 

 

وكشفت تحريات المباحث، فى واقعة مقتل الشاب "بسام أسامة" الطالب بالجامعة البريطانية، داخل مدينة الرحاب على يد والد خطيبته حبيبة ، أن المتهم الرئيسى "أشرف "، هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية ، وهو ما اكتشفه المجنى عليه ، وخوفا من افتضاح أمره قرر قتل المجنى عليه ،و قام المتهم  بتأجير شقة بالرحاب ٢ بمجموعة ١٢٨ عمارة ٨ شقة ٣، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع باقى المتهمين  باستدراج الشاب وقتله بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشبى، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح منها، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.

تقرير شركة الاتصال لهاتف المجنى عليه

وكشف تقريرشركة الاتصالات التى يستخدمها المجنى عليه،  أن أخر اتصال تلقاه المجنى عليه كان من رقم خطبيته التى اختفت عقب اختفاء الضحية هى ووالدها، كما تبين أيضا أن من خلال الكشف عن طريق التقنيات الحديثة أن هاتف المجنى عليه، أغلق فى منطقة الرحاب، وهى المنطقة التى تقطن بها خطيبته، وتبين أيضا أن هاتف المجنى عليه لم يتلقى أو يجرى أية اتصالات بعدها، كما أن الهاتف أغلف عقب اتصال خطيبته ما يقرب من نصف ساعة 

أعترافات المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمين لقتل الضحية

كشفت اعترافات المتهم الأول والد خطيبة المجنى عليه فى تحقيقات النيابة، أنه كان يفكر فى قتل خطيب أبنته منذ أكثر 3 شهور، مؤكدا أنه خطط لجريمته بعد مشاهدته فيلم " الجريمة الضاحكة " للفنان الراحل أحمد مظهر، مضيفا  أنه اتفق مع سائقه على احضار 4 بودى جارد لمعاونته فى تنفيذ جريمته، حيث أكد على قيام المتهمين الأربعة الآخرين بالاشتراك معه بالفعل فى تكتيف وشل حركة المجنى عليه، والسيطرة عليه مما سهل له قتله دون أى مقاومة منه ، وقبل ذلك اتفق مع ابنته على استدراج المجنى عليه .

تقرير الطب الشرعى

 أثبت النص الكامل لتقرير الطب الشرعى الخاص بالمتهمة "حبيبة"، فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالب الرحاب"، خلو ظاهر عموم جسم المتهمة من أى آثار أو مظاهر إصابة تشير إلى حدوث عنف جنائى أو تماسك أو تجاذب أو تعرضها للأغتصاب على يد خطيبها كما زعم المتهم الأول ، الذى قال فى بداية التحقيقات أنه ارتكب الجريمة دفاعا عن الشرف .

 

 

 

 

 

 

 


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