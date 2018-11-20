ضبط قارب وأدوات صيد مخالفة ببحيرة البردويل على سواحل سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، اليوم الأربعاءن فى بيان لها، تمكن فرق التأمين المسئولة من ضبط قارب صيد وأدوات صيد مخالفة.

وجاء فى البيان أنه بتوجيهات اللواء أمجد إبراهيم، مدير عام بحيرة البردويل، تم اليوم من خلال دورية مكثفه على طول ساحل مرسى النصر ضبط عدد1 قارب خشبى و3 كلسه وجرفه و1000م غزل مخالف مدعومة بالصور الموثقة فى الحال، وجارى أعمال تمشيط الساحل لضبط المخالفين حفاظا على البحيرة والمخزون السمكى.

وكانت إدارة بحيرة البردويل أعلنت فى وقت سابق من نوفمبر الجارى ضبط أدوات خاصة بحرفة صيد كلسة جنزير، وضبط لواته "جرفه" بمشتملاتها.



ادوات صيد مخالفة



القارب المضبوط



قارب سبق ضبطه