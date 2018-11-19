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محافظ السويس يناقش مع رئيس هيئة التنمية الصناعية إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:33 م
محافظ السويس يناقش مع رئيس هيئة التنمية الصناعية إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة جانب من اللقاء
السويس – السيد فلاح
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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اليوم بمكتبه المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس وأعضاء مجلس النواب بالسويس.

وفى اللقاء تم مناقشة سبل إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة وتفعيل قانون التراخيص الصناعية وفتح أفاق جديدة لإقامة المشروعات الصناعية لتحقيق زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب بالمناطق الصناعية، كما تم التأكيد على التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية فى دفع عجلة المشروعات الصناعية الجديدة .

 

 


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