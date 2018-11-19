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محافظ الإسكندرية يقدم العزاء لأسرة شهيد ببرج العرب

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:34 م
محافظ الإسكندرية يقدم العزاء لأسرة شهيد ببرج العرب جانب من العزاء
الإسكندرية جاكلين منير
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قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة الشهيد محمد رمضان محمد حسن شهيد الواجب الوطنى والذى استشهد الأسبوع الماضى فى سيناء، وذلك بمسقط رأسه بقرية محمد فريد بمركز ومدينة برج العرب، بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد ، والمهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة . 

 

وقدم المحافظ العزاء لأسرة الشهيد ، مؤكدا أنه لشرف عظيم أن يكونوا أهل البطل أحد شهداء مصر الأبرار والذى نال الشهادة فى حمايته لوطنه ورفع اسم وطنه واسمه عاليا، متمنيا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان .

 

وطالب أهل الشهيد إطلاق اسمه على مدرسة القرية والتى أعرب المحافظ عّن ترحيبه لإطلاق اسم أحد أبطال مصر على صرح تعليمى ليتعلم التلاميذ منها معنى التضحية وحب الوطن .

 

كما قام المحافظ بجولة تفقدية لمدارس برج العرب للوقوف على أهم التطويرات ومعرفة الاحتياجات المطلوبة لاستكمال التطوير والانتهاء منه ، وكذا متابعة سير العملية التعليمية وذلك ضمن الخطة الموضوع لتطوير المدارس بجميع الإدارات التعليمية بنطاق الثغر والعمل على النهوض بالعملية التعليمية وخلق مناخ تعليمى جيد لها ، جاء ذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة جيهان منصور رئيس مركز ومدينة برج العرب وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة

 

وتفقد المحافظ الفصول التعليمية بمدارس البراعم المتفتحة ومحمد فريد ببرج العرب القديمة وكذا قاعات المكتبة وغيرها  ، للوقوف على مستوى التطوير الذى تحتاجه المدارس  ، مستفسرا عن كثافة الفصول ، وحث التلاميذ على ضرورة الحضور والاستفادة من العملية التعليمية وطالب بضرورة العمل على تقليل الكثافة التى تساعد على الاستيعاب

 

كما تفقد المحافظ خلال جولته سير العملية التعليمية بالمدرسة المصرية اليابانية برج العرب ٢ ، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرنس أواخر سبتمبر الماضى ، مشيدا بالمستوى الهائل للمدرسة ، وأكد على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى الهائل لها ، متمنيا أن يتم تطبيق تلك المنظومة بكافة مدارس الثغر .

 

على الصعيد ذاته ، قال قنصوة للتلاميذ بالمدارس التى تم المرور عليها " أنتم أمل مصر ونحن جميعا نعمل لخدمتكم ولأجلكم " ، وأوصاهم بالتحلى بالعلم والأخلاق، فالدول لا تتقدم ولا تنهض إلا بهما ، وشدد على مسئولى التعليم على ضرورة توفير كافة التجهيزات والاحتياجات المختلفة التى تتطلبها المدارس ، والعمل على تحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس .

فى سياق أخر 



 نظمت  الإدارة المركزية لشئون الاعاقه بوزارة الشباب و الرياضةمسابقة " أنا قادر بشكل مختلف" لذوى الاعاقات وذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية


حيث نظم   مكتب الاعاقه وقصار القامه بالاسكندرية مسابقة"  أنا قادر بشكل مختلف"  فى مجال النشاط الكشفى والإرشادى المنفذه على فوجين بالمدينه الشبابيه بابى قير وقد فازت محافظه الإسكندرية بالمركز اول صم بنات و  واول ذهنى بنين وبنات  وثانى صم بنين  فى المسابقه 
 

 

 

 

 


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