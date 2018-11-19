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محافظ الأقصر يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:50 م
محافظ الأقصر يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف جانب الاحتفالية
الأقصر - أحمد مرعى
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شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، الاحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.
 
 حضر الاحتفالية محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، وفضيلة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأبناء محافظة الأقصر.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم أعقبها كلمة عن ذكرى ميلاد "النبى صلى الله عليه وسلم " وسماحة الدين الإسلامى الذى يدعو للمحبة والسلام ونبذ الفرقة ، وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية فى الجانب المحمدى ومن أجل تعميق الصلة بين أفراد الأمة ونبيها، والاقتداء بأخلاقه ومنهجه القويم، وأن الدين بعيد عن كل أنواع الفكر المتطرف وقوى الشر أو الإرهاب و قتل النفس التى حرم الله قتلها، ثم أدى محافظ الأقصر صلاة العشاء بالمسجد وسط المصلين.

وكانت قد أعتمدت مديرية الأوقاف خطة الاحتفالات خلال شهر ربيع الأول، والتى أعدتها إدارة الدعوة فى إطار احتفال المديرية بالمولد النبوى الشريف، وتحمل شعار (حباً لحبيبك) والتى تهدف إلى التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم، وستكون ثمانون محاضرة ستعقد بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة .

 

 

 

 


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