صور.. التموين تضبط مصنع حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر بالساحل

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت شرطة التموين بالقاهرة، من ضبط "أبو بكر ا خ" 59 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة، بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة الساحل، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر.



مصنع حلوى مجهولة المصدر

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 2.100 طن عسل جلوكوز، 400 كيلو سكر، 3000 قطعة حلوي جافة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



جانب من الحلوى التى تم ضبطها

كما نجحت شرطة التموين بالقاهرة، فى القبض على "محمد ر م" 31 سنة، المسئول عن مصنع أدوات كهربائية، بدون ترخيص، بمنطقة الأزبكية، لقيامه بتصنيع الأدوات الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة.



مصنع ادوات كهربائية بدون ترخيص

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 3000 متر سلك كهربائى، 120 مفتاح كهرباء، 50 لوحة مفتاح صاج، 50 علبة مفتاح كهرباء، وجميعها مصنعة من مواد رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.