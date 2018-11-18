video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. التموين تضبط مصنع حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر بالساحل

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:02 م
صور.. التموين تضبط مصنع حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر بالساحل مصنع حلوى
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكنت شرطة التموين بالقاهرة، من ضبط "أبو بكر ا خ" 59 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة، بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة الساحل، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر.

 

التموين1
مصنع حلوى مجهولة المصدر

 

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 2.100 طن عسل جلوكوز، 400 كيلو سكر، 3000 قطعة حلوي جافة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

التموين3
جانب من الحلوى التى تم ضبطها

 

كما نجحت شرطة التموين بالقاهرة، فى القبض على "محمد ر م" 31 سنة، المسئول عن مصنع أدوات كهربائية، بدون ترخيص، بمنطقة الأزبكية، لقيامه بتصنيع الأدوات الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة.

 

التموين4
مصنع ادوات كهربائية بدون ترخيص

 

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 3000 متر سلك كهربائى،  120 مفتاح كهرباء، 50 لوحة مفتاح صاج، 50 علبة مفتاح كهرباء، وجميعها مصنعة من مواد رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 750 كيلو حلوى مولد مغشوشة وغير صالحة بأسوان

حلوى المولد

المولد النبوى

حلاوة المولد

ضبط حلاوة

مصنع حلاوة

مصنع ادوات كهربائية

شرطة التموين

اخبار الحوادث




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة