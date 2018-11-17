مركز الملك سلمان للإغاثة: حجم المساعدات الخارجية للسعودية 84.7 مليار دولار بـ79 دولة

إيمان حنا

عقدت جامعة وارسو ندوة اليوم تناولت جهود المملكة فى العمل الإنسانى حول العالم ودورها فى دعم الأمن والاستقرار فى المناطق التى تعانى من أزمات إنسانية، شارك بها سفير السعودية فى بولندا محمد بن حسين مدنى وسفيرة اليمن ميرفت مجلى، ومسئولو وزارة الخارجية البولندية، وقيادات الجامعة، وممثلو المنظمات الإنسانية، وقيادات المعهد البولندى للشؤون الخارجية، وأعضاء المجموعة البرلمانية السعودية البرلمانية، والسفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية بولندا، والسفراء البولنديين السابقين لدى المملكة، وممثلى وسائل الإعلام المختلفة.



الملك سلمان

وفى كلمته أكد المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، الإسهامات البارزة للمملكة العربية السعودية فى ميدان العمل الإنسانى والإغاثى الذى شهد به العالم أجمع، مشيرًا إلى أن المملكة ساعدت المنكوبين فى العالم وأنقذت ملايين البشر من جراء الصراعات والأزمات التى حلت بهم دون النظر إلى أى اعتبار لدين أو عرق أو لون، موضحا أن حجم المساعدات الخارجية للمملكة بين عامى 1996و 2018م بلغت 84.7 مليار دولار شملت 79 دولة فى العالم، بحسب بيان صادر عن المركز.



الدكتور عبد الله الربيعة

من جانبه أكد سفير السعودية فى بولندا حرص المملكة على دعم الأمن والاستقرار فى العالم ومن أهمها اليمن والتى حاولت المملكة بكافة الوسائل الدبلوماسية إيجاد حل سياسى توافقى وإنهاء الانقلاب المسلح، مبينا أنه رغم بدء عمليات إعادة الشرعية ما زالت المملكة تدعم الحلول السلمية بكل أنواعها وأشكالها.

وأضح الربيعة أن إنشاء مركز الملك سلمان جاء برغبة من العاهل السعودى فى مايو 2015 ليكون الذراع الإنسانى للمملكة فى الخارج ضمن مبادئ ترتكز على تقديم المساعدات الإنسانية بحياد ودون تمييز وبأعلى مستوى من الاحترافية، مضيفًا أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ منذ إنشائه 482 مشروعًا فى 42 دولة بقيمة مليار و924 مليونًا و553 ألف دولار، خصصت 86 % من المشروعات لليمن بقيمة مليار و659 مليونًا و271 ألف دولار.

وعن المشاريع المخصصة للأسرة أوضح الربيعة، أن المركز نفذ 206 مشاريع للمرأة بقيمة 341 مليونًا و481 ألف دولار و171 مشروعًا للطفل بقيمة 504 ملايين و962 ألف دولار.

وتابع أن المملكة تحتضن 561.911 ألف زائر ( لاجئ ) يمنى و283.449 زائر ( لاجئ ) سورى و249.669 ألف زائر ( لاجئ ) مينمارى، ما يعادل 5.36 % من مواطنى المملكة العربية السعودية، وهى بذلك تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد المهاجرين.



الأطفال المجندين باليمن الأطفال المجندين باليمن

وأفاد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن المملكة أسست أول منصة شفافة فى المنطقة؛ وهى "منصة المساعدات السعودية" لتكون مرجعا دقيقًا وموثوقًا يقدم المعلومات ويرشد الباحثين ورجال الإعلام والصحافة عن مساهمات المملكة الخارجية التى يجرى بناؤها على ثلاث مراحل؛ الأولى توثيق المساعدات من عام 2007 م وحتى الآن، الثانية توثيق المساعدات من عام 1996 م وحتى الآن، والثالثة من عام 1975 م وحتى الآن.

وأوضح أن إجمالى المساعدات السعودية المقدمة لليمن منذ عام 2015 م وحتى الآن التى بلغت 11.18 مليار دولار، منها مليار و130 مليونًا و186 ألف دولار مساعدات قدمت إلى الزائرين اليمنيين، ومليارين و950 مليون دولار إجمالى المساعدات الإنمائية المقدمة لليمن، ومليارين و275 مليونًا و718 ألف دولار إجمالى المساعدات الحكومية الثنائية، و3 مليارات دولار إجمالى المبلغ المقدم إلى البنك المركزى اليمنى، فضلاً عن مليار و659 مليونًا و271 ألف دولار قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

وبين الربيعة أن المملكة نفذت 294 مشروعًا فى اليمن بالشراكة مع 80 شريكًا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، توزعت ما بين مشروعات الأمن الغذائى والصحة، والتعافى المبكر، ودعم وتنسيق العلميات الإنسانية، والمياه والإصحاح البيئى والنظافة، والإيواء والمواد غير الغذائية، والحماية، والتعليم، والخدمات اللوجيستية، والتغذية، والاتصالات فى حالات الطوارئ.

وكانت المملكة من أول الدول التى استجابت لنداء منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بمبلغ 66.7 مليون دولار لمكافحة تفشى وباء الكوليرا، كما ذكر المشاريع التى خصصها المركز للمرأة فى اليمن منذ عام 2015 م وحتى الآن التى بلغت 132 مشروعًا بقيمة 281 مليونًا و457 ألف دولار، فيما بلغ عدد المشاريع المخصصة للطفل فى اليمن 136 مشروعًا بقيمة 469 مليونًا و867 ألف دولار.

مكافحة ألغام الحوثى

تعددت انتهاكات الحوثيين حتى راحت تزرع الألغام بكل شبر بالأراضى اليمنية، بصدد مكافحة ألغام الحوثى أطلقت المملكة المشروع السعودى لنزع الألغام فى اليمن "مسام" الذى يقوم عليه أكثر من 400 متخصص لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام عبر 32 فريقًا للعمل داخل الأراضى اليمنية خلال مرحلة الإعداد، و5 فرق متخصصة للتدخل السريع وتفكيك العبوات الناسفة، يستفيد منه 9 ملايين مستفيد بقيمة 40 مليون دولار فى محافظات مأرب وعدن وتعز وصنعاء، مبينا أن ما تم زرعه فى اليمن يتجاوز المليون لغم فى البر والبحر بما يفوق أضعاف ما تم زرعه فى الحرب العالمية الثانية وهذا يعنى أنه سيكون لدينا المزيد من الضحايا والجرحى، فضلاً عن تركيب 605 أطراف صناعية لـ601 شخص فى مأرب لتأهيل المتضررين من الألغام، وتدريب 6 فرق من الكوادر اليمنية فى مجال تقنيات صناعة الأطراف.

زراعة الألغام

تجنيد الأطفال

ومن الجرائم التى ارتكبتها المملكة تجنيد الأطفال أشار فقد تبنت المملكة برنامجا نوعيا لإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم ميليشيات الحوثي وجعلتهم دروعًا بشرية، حيث أن المركز ينفذ حاليًا برنامجًا لتأهيل 2000 طفل وقدم لهم الرعاية ودمجهم في المجتمع من خلال تقديم دورات وبرامج اجتماعية ونفسية وثقافية ورياضية، إضافة إلى تقديم برامج توعوية لأسر الأطفال عن المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال المجندون، مشيرا إلى إنشاء مراكز للأطراف الصناعية في مأرب وعدن ومستشفيات المملكة بالحد الجنوبي لتركيب أطراف جديدة للذين فقدوا أطرافهم إثر تعرضهم لانفجارات الألغام العشوائية التي زرعها الحوثيون في المناطق الآهلة بالسكان.

انتهاكات قوافل الإغاثة

وعدد الربيعة الانتهاكات الحوثية تجاه العمل الإنسانى فى اليمن حيث صادرت المليشيا الحوثية ونهبت 65 سفينة مساعدات و124 قافلة إغاثية و628 شاحنة مساعدات، واستخدمت أسلحة مضادة للطائرات فى المواقع المدنية وجندت الأطفال، فيما هاجمت أراضى المملكة ب 205 من الصواريخ الباليستية إضافة إلى آلاف قذائف الهاون والمدفعية والكاتيوشا مما أوقع 122 شهيدًا مدنيًا و946 جريحًا وإلحاق أضرار ب 41 مدرسة و6 مستشفيات و20 مسجدًا، مع نزوح أكثر من 20 ألف مواطن سعودى.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة بأن ما تقوم به المملكة تجاه اليمن يأتى انطلاقاً من اهتمامها برفع المعاناة عن الشعب اليمنى، ومساعدته والوقوف معه جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، لذا فإن المملكة يهمها استقرار اليمن واستعادة الشرعية لكى يعود سعيدًا وآمنًا، فاستقرار اليمن من استقرار المملكة، التى تربطها باليمن أواصر الأخوة والجوار والدين والعلاقات التاريخية والاجتماعية، وعبر عقود من الزمان كانت ولازالت تدعم وتساعد الأشقاء فى اليمن، ولذلك لم يكن من المستغرب أن تكون الدولة الأولى التى تقدم المساعدات للشعب اليمنى فى تلك الظروف الصعبة، مبينًا أن المملكة سعت إلى الحلول السلمية منذ بداية الازمة لكن الميلشيات الحوثية رفضت جميع الحلول (قرارات الأمم المتحدة، والمبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطنى اليمني)، واستمرت فى تعنتها مما عرض اليمن إلى مصاعب إنسانية متعددة فى الغذاء والصحة والتعليم.

الحوثيين

كما قدمت المملكة البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم السيامية، وكيف باتت المملكة ناجحة ومتميزة في هذا التخصص، حيث بلغ عدد الحالات في برنامج فصل التوائم 46 حالة فصل ناجحة ، من 21 دولة في العالم عبر ثلاثة قارات، وكان من ضمنها العملية الشهيرة لفصل التوأم السيامي البولندي داريا وأولغا التي جرت مطلع عام 2005 م في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.