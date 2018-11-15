"تعليم أسوان" تضع خطة لتدريب الطلاب على التعامل مع الكوارث داخل المدارس

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

عقدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اجتماعاً مع مديرى المدارس، بحضور ممثل القوات المسلحة والحماية المدنية ومدير إدارة أسوان التعليمية، وتناول الاجتماع أهمية وضع خطة إخلاء للمدارس فى حال حدوث أزمات أو كوارث وتدريب الطلاب على كيفية التصرف حال سماع صافرة الإنذار، بمعدل مرتين أسبوعياً، مع وضع لوحات إرشادية توضح للطلاب طرق الإخلاء الصحيحة والسليمة.

وأشار عبد الكريم لطفى مدير التعليم العام بأسوان، إلى ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج وإزالة جميع الرواكد مع عدم إغفال تهذيب الحدائق والأشجار، وأهمية توافر الإضاءة المناسبة بجميع الفصول وتواجد طفايات الحريق بأنواعها فى المدارس، واختتم الاجتماع أعماله باستعراض خطة تدريب المعلمين على استخدام السبورات الذكية.

كما عقد مدير عام التعليم العام، اجتماعا بلجنة الأزمات والكوارث بديوان المديرية، لمناقشة استعدادات المدارس حال هطول أمطار أو سيول، وكذلك سبل دعم المديرية لحملة مكافحة فيروس(C) والأمراض غير السارية.