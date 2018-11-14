مساعد وزير الداخلية الأسبق يدعو لإطلاق اسم ساطع النعمانى على ميدان النهضة

كتب بهجت أبو ضيف

قال اللواء محسن حفظى مساعد وزير الداخلية الأسبق، والذى كان يتولى منصب مدير أمن الجيزة خلال فترة عمل العميد ساطع النعمانى بقسم شرطة بولاق الدكرور، إنه يتضامن ويؤيد فكرة تحويل اسم ميدان النهضة إلى ميدان ساطع النعمانى، تقديرا له على تضحيته فى سبيل الوطن، بعد أن فارق الحياة اليوم خلال رحلة علاجه بالخارج.

وأضاف حفظى أن إطلاق اسم النعمانى على ميدان النهضة، يعد تكريما له ولأسرته، وتخليدا للتضحية التى قدمها فى سبيل الدفاع عن المواطنين، وحمايتهم خلال الاشتباكات التى شهدتها منطقة بين السرايات عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلا أنه طالب أيضا بتكريم أسرته، وتوفير كافة احتياجاتهم المادية.

وتحدث اللواء محسن حفظى عن العميد ساطع النعمانى، فقال أنه خلال توليه منصب مدير أمن الجيزة، كان النعمانى يتولى منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، وكان من أكفأ الضباط بمديرية الأمن، وخلال جولة تفقدية بقسم شرطة بولاق الدكرور، أثنى عليه لانتظامه بعمله، وقدم له مكافأة وشهادة تكريم تقديرا له على المجهود الذى يبذله فى خدمة المواطنين.