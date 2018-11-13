دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء تؤكد تشغيل خط الربط مع السعودية 2020

إعداد محمود طه حسين

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التعليم العالى

إقبال على جولة الإعادة فى انتخابات الطلاب بالإعلام والسياسة فى جامعة القاهرة

وزارة الصحة

وزارة الصحة: التبرع بالدم يساعد على زيادة التركيز والنشاط فى العمل

وزارة الكهرباء

الكهرباء تعلن تشغيل خط الربط مع السعودية بداية 2020 لتبادل 3 آلاف ميجا وات

وزارة البيئة

البيئة تنظم برامج لرفع قدرات المجتمعات المحلية للترويج للحرف اليدوية

وزارة الإسكان

الإسكان تمد فترة قبول طلبات التقنين بسفنكس الجديدة حتى 29 نوفمبر