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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء تؤكد تشغيل خط الربط مع السعودية 2020

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:06 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء تؤكد تشغيل خط الربط مع السعودية 2020 المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء
إعداد محمود طه حسين
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الاسكان

دواوين الوزارات

الكهرباء

الربط مع السعودية




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