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وزارة الصحة: التبرع بالدم يساعد على زيادة التركيز والنشاط فى العمل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:00 ص
وزارة الصحة: التبرع بالدم يساعد على زيادة التركيز والنشاط فى العمل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة منال مسعد رئيس المركز القومى لخدمات الدم بوزارة الصحة أن التبرع بالدم  هام ويساعد على تحفيز نخاع العظم لانتاج خلايا دم جديدة نشطة تحمل كمية أكبر من الأوكسجين الى أعضاء الجسم المختلفة.

وقالت الدكتورة منال مسعد لليوم السابع: التبرع بالدم يساعد على زيادة التركيز والنشاط فى العمل وعدم الخمولن وتابعت : فى بعض الحالات يقلل التبرع من مستوى الحديد الزائد المرتبط بزيادة خطر الاصابة بأمراض القلب.

وناشدت الدكتورة منال مسعد بضرورة التبرع بالدم  مؤكدة أن جميع الأدوات التى يتم استعمالها معقمة ولا تنقل أى أمراض مطلقا وآمنه تماما .

 

 


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