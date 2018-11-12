الكهرباء تعلن تشغيل خط الربط مع السعودية بداية 2020 لتبادل 3 آلاف ميجا وات

كشفت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، عن أن خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتم تشغيل المرحلة الأولى منه بداية عام 2020 لتبادل 3 آلاف ميجا وات.

وأضافت مشالى، خلال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط للصناعات الطاقة الشمسية، أن مصر تستهدف أن تكون محور للطاقة للعالم من خلال الربط الكهربائى مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، لافتة إلى أن مشروع الربط الكهربائى مع السودان سيتم تشغيله الشهر المقبل وهو مرحلة أولى.

و أشارت وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى، إلى أن مصر أصبحت تصنع معظم مهمات الكهرباء محليا وخاصة مهمات ال66 وحتى 220 كيلو فولت يتم تصنيعها حاليا داخل مصر بنسبة 100%، مشيرة إلى أن صناعة مهمات الطاقة الشمسية يصعب أن تبدأ مصر حاليا فى التصنيع المحلى وذلك بهدف تشجيع الاستثمار ولكن سيتم البدء فى التصنيع مستقبلا.