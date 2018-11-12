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الإسكان تمد فترة قبول طلبات التقنين بسفنكس الجديدة حتى 29 نوفمبر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:13 ص
الإسكان تمد فترة قبول طلبات التقنين بسفنكس الجديدة حتى 29 نوفمبر المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن مد فترة قبول الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 29/11/2018، وذلك لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود "مدينة سفنكس الجديدة"، الصادر لها القرار الجمهوري رقم (113) بتاريخ 12/3/2018، بإعادة تخصيص مساحة (31952,90) فدان، تُعادل (134228826م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة سفنكس الجديدة"، والقرار الوزاري رقم (800) لسنة 2018، وذلك استجابة من الهيئة لطلبات المواطنين.
 
وقال المهندس طارق السباعى: تُقدم الطلبات لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر الجهاز، وتُقدم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة) ويُرفق بها لوحة مساحية موضح بها إحداثيات قطعة الأرض، وتكون معتمدة ومختومة من الهيئة المصرية العامة للمساحة.​
 
 

 


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