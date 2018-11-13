video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الضبطية القضائية بالتعليم العالي تداهم مقرات للدروس الخصوصية بمحافظة القاهرة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:52 م
الضبطية القضائية بالتعليم العالي تداهم مقرات للدروس الخصوصية بمحافظة القاهرة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
إضافة تعليق
 تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة المراكز التى تزاول العملية التعليمية دون ترخيص.
 
أشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة مقر لبعض مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة، ومقرها في عمارات (137 شارع عبد العزيز آل سعود، وبالأدوار الأرضية والأول فوق الأرضي بالعمارات أرقام "9،7،5،3،1") بشارع السراي بالمنيل، حيث تقوم المراكز بإعطاء دروس ومحاضرات لطلاب كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة بجامعة القاهرة.
 
وأصدر الوزير قرارًا بغلق المراكز المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة لاستصدار قرارًا بغلق هذه المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
 
كما وجه د. عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
 
وتهيب الوزارة مجدداً بأبنائها الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة،  حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.
 
كما تهيب الوزارة بوكالات الإعلان ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية عدم نشر أية إعلانات لأى معاهد أو كليات أو أكاديميات خاصة قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يزور كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول زيارة وفد من معهد بحوث الإلكترونيات للصين

التعليم العالى

الضبطية القضائية

الدروس الخصوصية




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة