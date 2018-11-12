تطوير منظومة زراعة بنجر السكر فى مصر بالتعاون مع معهد فرنسى

كتب مدحت وهبة

زار وفد مصرى يضم كل من الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والمهندس أحمد البكرى رئيس شركة الفيوم للسكر، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، معهد تكنولوجيا بنجر السكر بباريس - فرنسا "i TB"، للتعاون والاطلاع على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، الخاصة بصناعة بنجر السكر وكان فى استقبالهم الدكتور فنسنت لودنات رئيس معهد تكنولوجيا بنجر السكر بفرنسا، فى إطار توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديث منظومة إنتاج السكر فى مصر.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر فى تصريحات اليوم إنه تم الاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية الحديثة الخاصة بتطوير زراعة بنجر السكر، حيث يعد المعهد هو المسؤول عن بنجر السكر على مستوى أوروبا وتم بحث كيفية الاستفادة من خبرات المعهد فى تطوير زراعة بنجر السكر فى مصر، كما تم الإطلاع على المشروع التنفيذى لزيادة معدلات إنتاج السكر من بنجر السكر بأوروبا، وأهم الآفاق المستقبلية لتكنولوجيا صناعة السكر من البنجر والأساليب الحديثة في التسميد ومكافحة الآفات الزراعية بالطرق الحيوية وأهم الأصناف الجديدة لبنجر السكر، وكذلك الاطلاع علي أحدث الاختبارات في تقييم الأصناف الحديثة لبنجر السكر والتى تعمل على زيادة معدلات إنتاج السكر من البنجر، فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير صناعة بنجر السكر فى مصر.

ووجه الدكتور أحمد أبو اليزيد والوفد المرافق له الدعوة لرئيس معهد تكنولوجيا بنجر السكر بفرنسا لزيارة مصر والاشتراك فى خطة النهوض بزراعة البنجر فى مصر ورحب بالزيارة والتعاون.



