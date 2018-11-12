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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:57 م
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الرئيس الفلسطينى يجرى اتصالات إقليمية ودولية لوقف العدوان على غزة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:42 م
الرئيس الفلسطينى يجرى اتصالات إقليمية ودولية لوقف العدوان على غزة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ
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أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس الليلة اتصالات إقليمية ودولية مكثفة وعلى المستويات كافة، لوقف العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس - الذى وصل الليلة إلى دولة الكويت - استنكر التصعيد الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولى إلى التدخل الفورى والعاجل لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة.

وأعاد عريقات، فى بيان صحفى مساء اليوم الاثنين، التأكيد على المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لمنع تكرار المجازر بحقه، مؤكدا أن فلسطين ستقوم وبشكل متواصل بتقديم تقارير عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، التى أدت إلى استشهاد وجرح الآلاف بمن فيهم النساء والأطفال.

وفى السياق ذاته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى أحمد التميمى إن التصعيد الإسرائيلى الأخير ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ما كان ليتم لولا الصمت الدولى المريب على أفعال الاحتلال، والدعم اللامحدود والتشجيع الذى يتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب.

ودعا التميمى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة المؤسسات الدولية، إلى التحرك الفورى للجم قادة الإرهاب الإسرائيلي، الذين يستعدون لشن عدوان واسع ضد قطاع غزة، خاصة بعد تعليمات "المجلس الوزارى المصغر" الإسرائيلى بمواصلة قصف القطاع.


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