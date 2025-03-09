وزير العمل يعلن عن فرص عمل فى إحدى الدول الخليجية براتب 41 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد، توفير 38 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس للجنسين، وسائقين، ومسجلي شؤون، وكول سنتر، للعمل في إحدى المعاهد التعليمية بالدول الخليجية، براتب شهري يعادل 41 ألف جنيه مصري.

وقال الوزير، إن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدراة العامة للتشغيل .

ودعا الوزير الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: http://employment@labour.gov.eg

وأوضح أن شروط تلك الوظائف

- السن من 25 الى 40 سنة

- المؤهل العلمي بكالوريوس بتقدير جيد فيما فوق

- الخبرة العلمية 4 سنوات

- اجادة اللغتين العربية والإنجليزية

مميزات تلك الوظائف

- مدة التعاقد 3 سنوات

- فترة اختبار 3 أشهر

- ضمان صحي - وتوفير سكن ومواصلات

- شهر كل عام إجازة سنوية

إدارة التشغيل تعلن عن فرص عمل جديدة والتقديم لمدة 5 أيام فقط

ومن جانبها قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن عدد الفرص المطلوبة هي 9 مدرسين رياضيات، و3 مدرسين فيزياء، و3 مدرسين كيمياء، و3 مدرسين علوم، و4 مدرسين لغة إنجليزية، و4 مدرسين لغة عربية و 4 سائقين، و4 مسجل شؤون، و4 كول سنتر.

وقالت إن إدارة التشغيل سوف تستقبل السيرة الذاتية من السادة المتقدمين لمدة 5 أيام ، من اليوم الأحد الموافق 9-3-2025 وحتى 13-3-2025 ..وأنه سيتم التواصل مع المرشحين لإجراء الاختبارات لهم تمهيدا لسفرهم.