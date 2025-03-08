فرص عمل فى شركة أغذية بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها شهريا، عن توفير 90 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة في مجال "الفاست فودز"، بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الـ وظائف هى:

1- 20 مدير مطعم:

- على أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ.

- يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 35 عاما.

- الراتب: 7000 إلى 10 آلاف جنيه، وحسب الخبرة.

2- 20 استيورد كرو:

- على أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ.

- يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 30 عاما.

- الراتب 6400 إلى 6550 جنيه.

3- 50 عضو فريق:

- على أن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

- السن 18 إلى 30 عاما.



علما بأن مواقع العمل هي: الرحاب، مدينتي، العبور.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال خلال شهر مارس 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.

ودعا محمد جبران وزير العمل، شباب مصر بالإقبال على العمل فى القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التى تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجانى تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتى تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.