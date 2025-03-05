اليوم.. آخر فرصة للتقديم على وظائف للمصريين بدولة خليجية براتب 49 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

تغلق وزارة العمل، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025، باب تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل فى مجال التدريس، بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصرى كل شهر.

وتستقبل الوزارة، رسائل المتقدمين علما بأن التخصصات المطلوبة، هى:

- اللغة العربية.

- الإنجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم الادارية.

- التربية الإسلامية.

- التاريخ.

- الكيمياء.

- الفيزياء.

- الأحياء.

- الحاسوب.

- الاجتماعيات.

- الجيولوجيا.



وأشارت إلى أنه يشترط أن سن المتقدمين لابد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمى، بكالوريوس،أو ما يعادله،مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكترونى التالى : labour@labour.gov.eg.

* مميزات تلك الـ وظائف:

- تعاقد أعلى.

- ضمان صحى.

- فترة اختبار ثلاثة أشهر.

- الإجازات وفقا لقانون العمل.

- مدة العقد محددة "سنة" قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.