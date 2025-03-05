اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مارس 2025 07:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. آخر فرصة للتقديم على وظائف للمصريين بدولة خليجية براتب 49 ألف جنيه

الأربعاء، 05 مارس 2025 03:00 ص
اليوم.. آخر فرصة للتقديم على وظائف للمصريين بدولة خليجية براتب 49 ألف جنيه وزارة العمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تغلق وزارة العمل، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025، باب تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل فى مجال التدريس، بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصرى كل شهر.

وتستقبل الوزارة، رسائل المتقدمين علما بأن التخصصات المطلوبة، هى:

- اللغة العربية.

- الإنجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم الادارية.

- التربية الإسلامية.

- التاريخ.

- الكيمياء.

- الفيزياء.

- الأحياء.

- الحاسوب.

- الاجتماعيات.

- الجيولوجيا.


وأشارت إلى أنه يشترط أن سن المتقدمين لابد أن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة، والمؤهل العلمى، بكالوريوس،أو ما يعادله،مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكترونى التالى : labour@labour.gov.eg.

* مميزات تلك الـ وظائف:
- تعاقد أعلى.

- ضمان صحى.

- فترة اختبار ثلاثة أشهر.

- الإجازات وفقا لقانون العمل.

- مدة العقد محددة "سنة" قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.







مشاركة

وزارة العمل

فرص عمل بالخارج

فرص عمل خارج مصر

وظائف فى الخليج

وظائف الخليج

وظائف

فرص عمل



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة