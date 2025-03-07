اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ9400 جنيه

الجمعة، 07 مارس 2025 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ9400 جنيه وزارة العمل
كتب: محمد الأحمدى

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