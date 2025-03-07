أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ9400 جنيه

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

وزارة التعليم تنفى ما تردد حول حظر قبول الطلاب ذوى الهمم بمدارس "ips"

الصحة تعلن إجراءات الحصول على جلسات الغسيل الكلوى بالمنظومة الجديدة "نفرو مصر"

مجلس الوزراء يوافق على تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم فى بورسعيد

وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة حالات الجديرى المائى بمدرسة فى العمرانية

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر

وزير الأوقاف يستقبل سفير اليمن لبحث تعزيز التعاون الدينى والثقافى بين البلدين

الصحة: افتتاح وحدة علاج طبيعى للأطفال بمستشفى الإسماعيلية