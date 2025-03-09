ما عدد الوجبات التي يجب أن يأكلها الطفل في رمضان؟.. وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن عدد الوجبات التى يجب أن يأكلها الطفل فى رمضان هم 3 وجبات متوازنة إفطار + سحور + وجبة بينهما.

وتابعت : في رمضان، الطفل لابد أن يحصل الطفل على 3 وجبات رئيسية لضمان تغذيته بشكل سليم، وهي:

1. وجبة الإفطار:

• تكون متوازنة وتحتوي على بروتين (لحم، دجاج، سمك، بيض)، نشويات صحية (أرز، بطاطس، خبز)، وخضروات.

• يفضل البدء بالتمر والماء أو الحليب، ثم الشوربة والسلطة قبل الوجبة الرئيسية.

• تجنب الأكلات الدسمة والمقلية بقدر الإمكان.

2. وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور:

• يمكن أن تكون فواكه، مكسرات، زبادي، أو ساندوتش صغير بالجبن أو زبدة الفول السوداني.

• تجنب الحلويات بكثرة، لأنها تسبب عطش وتقلل الطاقة.

3. وجبة السحور:

• لازم تكون غنية بالبروتينات (بيض، فول، لبن)، والنشويات بطيئة الامتصاص (شوفان، خبز أسمر)، والخضروات.

• تجنب الأطعمة المالحة أو الحارة لتقليل العطش أثناء الصيام.



