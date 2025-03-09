ما عدد الوجبات التي يجب أن يأكلها الطفل في رمضان؟.. وزارة الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان إن عدد الوجبات التى يجب أن يأكلها الطفل فى رمضان هم 3 وجبات متوازنة إفطار + سحور + وجبة بينهما.
وتابعت : في رمضان، الطفل لابد أن يحصل الطفل على 3 وجبات رئيسية لضمان تغذيته بشكل سليم، وهي:
1. وجبة الإفطار:
• تكون متوازنة وتحتوي على بروتين (لحم، دجاج، سمك، بيض)، نشويات صحية (أرز، بطاطس، خبز)، وخضروات.
• يفضل البدء بالتمر والماء أو الحليب، ثم الشوربة والسلطة قبل الوجبة الرئيسية.
• تجنب الأكلات الدسمة والمقلية بقدر الإمكان.
2. وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور:
• يمكن أن تكون فواكه، مكسرات، زبادي، أو ساندوتش صغير بالجبن أو زبدة الفول السوداني.
• تجنب الحلويات بكثرة، لأنها تسبب عطش وتقلل الطاقة.
3. وجبة السحور:
• لازم تكون غنية بالبروتينات (بيض، فول، لبن)، والنشويات بطيئة الامتصاص (شوفان، خبز أسمر)، والخضروات.
• تجنب الأطعمة المالحة أو الحارة لتقليل العطش أثناء الصيام.