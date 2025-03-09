اليوم السابع
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ما عدد الوجبات التي يجب أن يأكلها الطفل في رمضان؟.. وزارة الصحة تجيب

الأحد، 09 مارس 2025 10:55 ص
ما عدد الوجبات التي يجب أن يأكلها الطفل في رمضان؟.. وزارة الصحة تجيب وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن عدد الوجبات التى يجب أن يأكلها الطفل فى رمضان هم  3 وجبات متوازنة إفطار + سحور + وجبة بينهما.

وتابعت : في رمضان، الطفل لابد أن يحصل الطفل على 3 وجبات رئيسية لضمان تغذيته بشكل سليم، وهي:

1. وجبة الإفطار:

• تكون متوازنة وتحتوي على بروتين (لحم، دجاج، سمك، بيض)، نشويات صحية (أرز، بطاطس، خبز)، وخضروات.
• يفضل البدء بالتمر والماء أو الحليب، ثم الشوربة والسلطة قبل الوجبة الرئيسية.
• تجنب الأكلات الدسمة والمقلية بقدر الإمكان.

2. وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور:

• يمكن أن تكون فواكه، مكسرات، زبادي، أو ساندوتش صغير بالجبن أو زبدة الفول السوداني.
• تجنب الحلويات بكثرة، لأنها تسبب عطش وتقلل الطاقة.

3. وجبة السحور:

• لازم تكون غنية بالبروتينات (بيض، فول، لبن)، والنشويات بطيئة الامتصاص (شوفان، خبز أسمر)، والخضروات.
• تجنب الأطعمة المالحة أو الحارة لتقليل العطش أثناء الصيام.

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