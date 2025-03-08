وزارة الصحة تعلن الخط الساخن للحصول على جلسات الغسيل الكلوى بالمجان

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الخط المجانى لطلب الحصول على خدمات جلسات الغسيل الكلوى الرقمية بالمجان وقالت : يمكن للمريض الاتصال على الخط الساخن (0225873050) بالمجان وعلى مدار الـ 24 ساعة، لحجز موعد الجلسة وتوجيه المريض إلى مركز الغسيل الكلوي المتاح بالقرب من موقعه الجغرافي سواء حكومي أو خاص أو جمعية أهلية، وتسجيل جدولة جلسات المريض على المنظومة وتعريفه بأيام ومواعيد الجلسات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تفعيل موقع إلكتروني يتم من خلاله قيام المريض بحجز الجسات إلى جانب الخط الساخن.Mephro maser

وقالت وزارة الصحة والسكانأن منظومة حجز جلسات الغسيل الكلوى تتيح للمرضى التنقل بين مراكز الغسيل الكلوي بمختلف المحافظات، حيث يمكنهم الحصول على الجلسات المقررة لهم داخل أي من مراكز الغسيل الكلوي المدرجة بالمنظومة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن أيضًا وحجز موعد للجلسة داخل النطاق الجغرافي المتواجد به لأي ظروف.

وأضاف وزراة الصحة والسكان أن المنظومة ساهمت في تغطية مراكز الغسيل الكلوي بجميع المحافظات من أسوان إلى الإسكندرية، حيث تتم مراقبة جميع الجلسات لحظة بلحظة، لضمان حصول المرضى على الوقت الكامل والمثالي لجلسة الغسيل، مما يرفع من كفاءة العلاج ويحسن حياة المرضى، وإجراء مكالمات IVR عشوائية للمرضى بعد كل جلسة، لجمع ملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، واستخدام هذه البيانات في تحسين الأداء، ومعاقبة أو مكافأة المراكز بناءً على تلك التقييمات.