ورش فنون تشكيلية حول جمال الطبيعة ودورى ثقافى للأطفال بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر، لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك فى إطار برنامج وزارة الثقافة المحافظات، حيث أقيمت فى مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية حول جمال الطبيعة أعدتها آية محمود، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية، ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها أحمد أمين بمشاركة رواد المكتبة، وأعد المركز الحضرى أشغال يدوية نفذها أحمد عوض الله، كما أعد المركز دورى ثقافى لرواد القصر أعدها ياسر حسن.

فيما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى بإعداد مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "الآثار تاريخ وانتماء" ألقاها أحمد محمد مسئول بالمكتبة، متحدثًا عن الآثار والانتماء داخل الدولة، والعامل الناتجة عن وجود الآثار الحضارة للدولة من علم واقتصاد وتاريخ، وأعدت مكتبة ثقافة الضبعية الفرعية ورشة حكى بعنوان" طائر النسر" سردها بدر الدين محمد عباس صفات طائر النسر، وأين تقع بيئته وما هو أكل طائر النسر.

واستمرار لأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافى بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن "طرق جذب الناس لتفكيرك" ألقاها أيفون إيليا وتحدثت عن معنى جذب الناس تفكيرك، وأهمية جذب الناس تفكيرك، ومهارات جذب الناس تفكيرك، وطرق وسائل جذب الناس لتفكيرك، كما أعد القصر ورشة حكى عن "القطن" سردتها سوزان سليم، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "المرأة والفتاة فى مجال العلوم" ألقاها العادلى حسان متحدثا عن تمكن المرأة والفتاة من المشاركة الكاملة فى مجال العلوم، ومشاركة المرأة فى المجال الطبى منذ القدم، وأول امرأة تحصل على جائزة نوبل فى الفيزياء، وإعتبار يوم 11 فبراير يومًا عالميًا للمرأة، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "موارد مصر المائية والحفاظ عليها" ألقاها عمرو عبد الصبور، موضحًا يوفر نهر النيل حوالى 93% من موارد المياه المتجددة فى مصر، وهناك العديد من الموارد الأخرى مثل المياه السطحية والمياه الجوفية ومصادر غير تقليدية.

فيما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات بنادى التكنولوجيا محاضرة بعنوان" Gemini google" الذى يعتبر الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعى الخاص بجوجل وجاء بعد تطوير Bard الذى كان الإصدار الأول من محركات الذكاء الاصطناعى التفاعلية من جوجل، وتم تطويره بواسطه google DeepMind ولدى Gemini قدرات متعددة الوسائط يتعامل مع الصور والفيديوهات والأكواد البرمجى حاضرتها بسمة أحمد، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة مشغولات يدوية ديكورات منزل نفذتها أسماء أحمد.



جانب من الورش والمحاضرات الثقافية بقصور ثقافة الأقصر