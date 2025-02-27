ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول اليوم العالمى للسرطان وصلة الرحم بين الجميع

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برنامج وزارة الثقافة المحافظات، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" التراحم فيما بيننا" حاضرها الشيخ شعبان شلبي، متحدثاً عن المتراحمون يرحمهم الرحمن، وحديث رسول الله وصلة الرحم، و عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن "المشاكل البيئية وكيفية مواجهتها" حاضرتها أسماء محمد مناع، وتحدثت عن مفهوم البيئه، وأهم المشاكل البيئية ومنها التغيرات المناخية، والتلوث البيئي أنواعه واضراره، والآثار الضارة للمشاكل البيئية، ومصر والمشاكل البيئية، وكيفيه مواجهه المشاكل البيئية.

وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للسرطان" (ندوة توعوية للوقاية من السرطان) تحدث فيها الدكتور نبيل أحمد عبد العاطي أخصائى مسالك بولية بالمركز الطبى بإسنا، مشيراً إلى أنه شهدت مصر أعظم مبادرة رئاسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن السرطان، وأنواع السرطان والأعراض الناتجة، وكشف مبكر لهذا المرض وكفاءة العلاج وعدم حدوث مضاعفات، والتغيرات التى تظهر جراء هذا المرض فى المراحل الأولى.

واستمرار لأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان" اليوم الدولي للأخوة الإنسانية" ألقاها سيد صدقى مسئول بالقصر، متحدثاً عن مفهوم الأخوة الإنسانية، واليوم الدولى للأخوة الإنسانية ومناسبته وأهميته، والسلام كضرورة للحفاظ على أمن العالم، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي "أماكن ومعالم" سردتها ثناء محمود متناولة أبرز الأماكن التاريخية في مصر، وأقيمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذها هشام النحاس.