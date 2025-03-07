قلبى ومفتاحه.. روشتة لـ الشناوى للتعامل مع أمراض ما بعد الأربعين

كتبت مروة محمود الياس

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

نصائح صحية بعد الأربعين

في أحد مشاهد المسلسل ظهر أشرف عبد الباقي بشخصية الشناوي وهو يتحدث إلى عايدة رياض عن إصابته بأمراض الشيخوخة مثل مرض السكر والضغط والغدة الدرقية وغيرها، فكيف يمكن لمن تخطوا الـ 40 العناية بصحتهم والوقاية من الأمراض المزمنة؟!

أوضح تقرير نشر في موقع NIB إن تخطى عمر الأربعين يتطلب منك بعض المجهود والنصائح التي يجب أن تطبقها للحفاظ على صحتك من الأمراض المتوقعة خاصة الأمراض المزمنة:

ـ يجب التعرف جيدًا على التغيرات التي تحدث في جسمك والتعامل معها أولًا بأول مثل ترقق الشعر وتحول الشعر إلى اللون الرمادي وبعض الهبات الساخنة التي تصيب السيدات وبعض الألم وأوجاع الجسم ومشاكل العضلات، كلها تغيرات يجب عليك ملاحظتها مبكرًا والذهاب إلى المختص ومتابعتها وعلاجها أولًا بأول.

ـ عدم إهمال علاج أي عرض يصيبك في تلك السن، اهتم بالفحوصات الدورية لصحتك وحجزها أولًا بأول واجعلها على رأس أولوياتك مثل إجراء فحوص الكوليسترول والدهون كل خمس سنوات، والنساء فوق الأربعين التي لا يعانين من أعراض سرطان الثدي لابد من الحصول على تصوير الثدي بالأشعة السينية، كذلك يجب الخضوع لفحوصات الجلد والأسنان وفحوصات عنق الرحم، واسأل طبيبك على فحوصات ما بعد الأربعين.

ـ اهتم بصحتك العقلية، وإذا لاحظت أعراض للقلق والاكتئاب عالجها سريعًا لدى مختص ولا تهمله.

ـ اهتم بتمارين الاسترخاء وتقنياتها مثل اليوجا والتأمل واليقظة الذهنية للشعور بالهدوء وتخفيف التوتر والضغوط.

ـ ابتعد عن البيئات التي تسبب لك ضغوطًا نفسية حادة، استشر مختصًا في كيفية إدارة التوتر والضغوط النفسية.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا واتبعه اتباعًا جيدًا وابتعد تمامًا عن الوجبات السريعة والمشروبات الغذائية وكل ما يحتوي على السكر.

اهتم بزيادة حصة البروتين وفقًا لصحتك ووزنك وتناول الأسماك عدة مرات في الأسبوع.

اهتم بالفواكه والخضراوات والأطعمة الصحية الغنية بالمياه.

اهتم بالمكملات الغذائية والكالسيوم وفقًا لرؤية الطبيب.

قلل كمية الأطعمة المكررة والكربوهيدرات لصحتك.

لابد من الاهتمام بصحتك البدنية في ذلك العمر وممارسة التمارين الرياضية الصحية المنتظمة بشكل منتظم وضروري.

النشاط المستمر يحافظ على اللياقة البدنية ويحميك من الألم بالظهر والرقبة والركب والألم بالجسم بشكل عام.

اهتم بممارسة تمارين وفقًا لحالاتك الصحية مثل الركض والمشي السريع وكرة القدم والتنس وبعض التمارين القوة لتحسين قوة العظام والعضلات.

اهتم بالدعم من الأصدقاء ومشاركة الحياة معهم.

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