صحة القليوبية تقدم خطة لمرضى الأمراض المزمنة خلال صيام شهر رمضان

القليوبية ـ إبراهيم سالم

دشنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حملة توعية لمرضى الأمراض المزمنة في صيام شهر رمضان، حيث وضعت المديرية خريطة لصيام أصحاب الأمراض المزمنة، من بينهم مرضى السكر، خلال الشهر الكريم، برعاية فريق الرعاية الأولية للصيدلة الإكلينيكية.

وكشف بيان المديرية، أنه وجهت الدكتور فيفيان هنري مدير عام الصيدلة، خلال الحملة نصائح للمرضى عن طريق تعديل الجرعات خلال فترة الصيام، وأوضحت للمرضى علامات هبوط السكر، والأوقات الصحيحة لقياس السكر في رمضان، موضحة أن الحملة تتضمن توعية المرضي المترددين على المراكز الطبية والمستشفيات .

ولفت الدكتور مصطفى أبو اليزيد استشارى أمراض السكر، إلى ضرورة الاهتمام بقياس سكر الدم لجميع مرضى السكري بشكل عام سواء صائم أو بعد الأكل بساعة، أو من خلال المتابعة بقياس السكر التراكمي لمتابعة أي تغييرات على المريض، سواء ارتفاعا أو انخفاضا عن المعدلات المسموح بها، بالإضافة إلى الاهتمام بمرضى الكلى والمصابين بجلطة في الشريان الرئوي بداية من التشخيص بالأشعة إلى العلاج المناسب.

تأتى الحملة بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وفريق تفتيش الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية الدكتورة هبة عابد، والدكتورة هبه صلاح، والدكتورة لميس مجدى.



خطة صيام شهر رمضان لأصحاب الامراض المزمنة



خطة صيام شهر رمضان لأصحاب الامراض المزمنة



خطة صيام شهر رمضان لأصحاب الامراض المزمنة