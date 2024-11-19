هذا النوع من الكربوهيدرات يعزز صحة القلب ويقى من ارتفاع الكوليسترول

كتبت مروة محمود الياس

الكربوهيدرات الصحية أحد أهم الخيارات الصحية التي يجب أن تدخلها في نظامك الغذائي بحساب وذكاء، كى تناول كل فوائدها وتتجنب أي مشكات قد تسببها الكميات الكبيرة منها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.



ووفقًا للتقرير فإن بعض أنواع الكربوهيدرات غير الصحية يمكنها أن تقلل من فرص التمتع بالصحة العامة والهضمية، أما الكربوهيدرات الصحية فهى تساعد على التمتع بالصحة وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تقلل من نسب الكوليسترول لذا هناك بعض الأطعمة التي يجب إدخالها في نظامك الغذائي، ومن أهم هذه الأطعمة التي تصنف ككربوهيدرات صحية هو الأرز البني الذي يعد أحد أهم أنواع الحبوب الكاملة.

ووفقًا للتقرير فإن الأرز البني خالي من الجلوتين كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الصحية تتخطى الـ51 جرامًا كما أنه يحتوي على كم هائل من البروتين يتخطى 5 جرامات، وكم من الألياف مناسب جدًا للهضم والجهاز الهضمي والإخراج كذلك كما أنه يحتوي على كم من مضادات الأكسدة التي تعمل على الحفاظ على نضارة الجسم والصحة فضلاً عن تقليل فرص تأكسد الخلايا وبالتالي الحفاظ على صحة القلب وصحة الجسم.

تساعد الكربوهيدرات الصحية كالأرز البني على تقليل فرص الزيادة في الوزن كما أنه يقي من خطر ارتفاع مستويات الدهون في الدم، ويقي من خطر إرتفاع نسبة الكوليسترول كذلك كما أنه مناسب لمرضى الضغط المرتفع لأنه يحد من هذا الارتفاع.

الأرز البني يمكنك الاستمتاع به من خلال مزجهومع الكثير من الإضافات الصحية الرائعة مثل الفواكه والمكسرات والتوابل المختلفة مثل القرفة على سبيل المثال ومثل الخضروات، كذلك الحمص الصحى، تلك الخلطات يمكنها مع الأرز البني أن تعزز من الصحة العامة ومن صحة الهضم والتمثيل الغذائي المثالي والشعور بالطاقة والحيوية كذلك تقليل الوزن وعدم الإصابة بالسمنة.