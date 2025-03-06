وسائل إعلام: الجيش السودانى يحقق مزيدا من التقدم على عدة محاور جنوب ووسط البلاد

وكالات

حقق الجيش السوداني تقدما جديدا بولاية سنار، كما سيطر على مناطق في إقليم النيل الأزرق وولاية النيل الأبيض المتاخمتين لدولة جنوب السودان، بحسب ما ذكر موقع "سودان تربيون".

وأفاد قادة ميدانيون في جهاز المخابرات العامة بأن: "الجيش سيطر على محلية الدالي والمزموم، أقصى جنوب ولاية سنار، بعد معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع". وتُعد محلية الدالي والمزموم آخر معاقل قوات الدعم السريع بولاية سنار.

وبثّت منصات تابعة للجيش مقاطع فيديو أظهرت انتشار الجنود في سوق منطقة الدالي الرئيسي، بالإضافة إلى مقر الشرطة ورئاسة المحلية.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله: "تمكنت الجيش بالنيل الأزرق والأبيض وسنار وفي نشاط متزامن من تدمير شراذم الجنجويد بمناطق الدالي والمزموم والجفرات والمليسا وقلي وابوعريف والقربين ورورو والتبون واستعادتها "عنوة واقتدارا".

وفي ولاية النيل الأبيض، أعلنت "الموبايل فورث"، وهي قوة جوالة تابعة للجيش، أن جنود الفرقة 18 مشاة سيطروا على مناطق "التبون، الشراك، غربال، كمشاش، خور البعاشيم" الواقعة بولاية النيل الأبيض، وهي مناطق متاخمة لحدود دولة جنوب السودان.

إلى ذلك، أعلنت الفرقة الرابعة مشاة بإقليم النيل الأزرق أن قواتها سيطرت على مدينة رورو وقولي بمحلية التضامن الواقعة غرب إقليم النيل الأزرق.