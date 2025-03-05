الفاو: السودان يواجه أعلى مستوى للجوع فى تاريخه بسبب الصراع

كتبت: هند المغربي

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" فى تقرير لها إنه لا يزال السودان يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة فى العالم وأكبر أزمة نزوح داخلي.

ويعانى أكثر من نصف سكان السودان من انعدام الأمن الغذائى الحاد، وهو أعلى مستوى للجوع فى تاريخ البلاد لافته إلى انه تسعى إلى مساعدة 14.2 مليون شخص فى السودان، بموجب خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 مضيفة أنه سيكون تقديم دعم سبل العيش الطارئة فى الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية فى تعزيز الأمن الغذائى وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة فى السودان على الصمود.

وأشارت الفاو فى تقريرها إلى أنه تأكدت المجاعة فى خمس مناطق، ومن المرجح أن تشهد خمس مناطق أخرى ظروف المجاعة حتى مايو 2025، وفقًا لتوقعات لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف مرحلة الأمن الغذائى المتكامل.

وقالت المنظمة الأممية أن هذا التصعيد فى الجوع وسوء التغذية أمر مثير للقلق، وخاصة خلال موسم الحصاد، عندما يكون توفر الغذاء فى ذروته.

واشارت أن الصراع دمر الأنشطة الزراعية، التى يعتمد عليها ثلثا السكان فى الغذاء والدخل، مما جعل الأسر الزراعية غير قادرة على الزراعة أو الحصاد. كما تعطل الوصول إلى الأسواق بشدة، ودُمرت البنية الأساسية الحيوية، وقُيد الوصول إلى الموارد الحيوية مثل البذور والأدوات والخدمات البيطرية، مما أعاق الإنتاج الغذائى المحلي.

وقد أدت اضطرابات سلسلة التوريد، وتراجع معدلات التجارة، والتباطؤ الاقتصادى إلى ارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى زيادة تقييد الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية. كما أدت الصدمات المناخية المتكررة، بما فى ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات وتفشى الأمراض، إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.