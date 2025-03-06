اليوم السابع
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حسن الخاتمة.. وفاة سيدة من الشرقية صائمة داخل أتوبيس أثناء ذهابها للعمرة

الخميس، 06 مارس 2025 12:14 م
حسن الخاتمة.. وفاة سيدة من الشرقية صائمة داخل أتوبيس أثناء ذهابها للعمرة الحاجة "ربيعة محمد قطب"
الشرقية فتحية الديب

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توفيت سيدة من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية،  وذلك أثناء توجهها لتأدية مناسك العمرة.

وفارقت الحاجة "ربيعة محمد قطب" 56 عاما، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، داخل أتوبيس الرحلات المتوجه إلى مطار القاهرة؛ وذلك أثناء ذهابها لتأدية العمرة في السعودية.

وقال ممدوح النجار، مسؤول رحلات العمرة،إن  السيدة الراحلة فارقت الحياة وهي صائمة.

وكتب ممدوح عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فعلا الحاجة ربيعة أسعد مخلوقة في العالم ليكتب لها الله حسن الخاتمة وهي صائمة متوجهة لمكه لأداء العمرة".

الحاجة ربيعة محمد قطب
الحاجة ربيعة محمد قطب

 

الحاجة ربيعة
الحاجة ربيعة

 







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وفاة سيدة من الشرقية

متوجهة لمكة المكرمة

تأدية العمرة

ابوحماد






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